Uzaya gönderilen kebap ile fotoğraf çektirme kuyruğu Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor Kebapçı Yaşar Aydın: “Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı”

Adanalı kebapçının helyum balonuyla uzaya göndermeyi denediği ve denize düştükten sonra dükkanında sergilediği kebap ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, ‘İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’ nedeniyle patentini aldığı ‘Boru Kebabı’nı helyum balonuyla uzaya yollamayı denedi. 38 kilometre gökyüzüne çıkan kebap, daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize düştü.

Başta Türkiye’deki birçok medya kuruluşunda yayınlanan haber, gördüğü ilgi ve beğeninin ardından uluslararası medyada da ilgi odağı haline geldi.



Kebabı dükkanda sergiliyor

Yaşar Aydın, uzaya göndermeyi denediği kebabı dükkanının girişinde sergiliyor. Kebap yemek için iş yerine gelen vatandaşlar ise stratosfere çıkan kebap ve Yaşar Aydın ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.

Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden insanların gelip kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yaşar Aydın, “İnsanlar Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana’ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Durmak yok, yola devam”

Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Hatay’dan gelen Sultan Öztürk ise, “Boru kebabını uzaya göndermişler, Hatay’da denize düşmüş. Biz de görmeye geldik. Kebabı da çok beğendik. Böyle sergilenmesine de çok şaşırdık” dedi.

