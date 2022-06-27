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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Türkiye, kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlut Karakaya Adana'nın Feke ilçesinde katıldığı ilk kez düzenlenen Tapan Lavanta ve Turizm Festivalinde Adanalılara seslendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Türkiye, kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlut Karakaya Adana’nın Feke ilçesinde katıldığı ilk kez düzenlenen Tapan Lavanta ve Turizm Festivalinde Adanalılara seslendi.
MHP’li Karakaya, Türkiye’nin kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi olduğu belirterek, Türkiye’ye karşı yürütülen kampanyaların sebebinin Türkiye’nin söz sahibi olmasının istenmemesi olduğunu ifade etti.
Hafta sonu Adana’nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde gerçekleştirilen Saimbeyli Kiraz Festivali ve Feke Tapan Lavanta festivaline katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Türkiye’nin hedef alınmasının sebebinin yeni dünya düzeninde söz hakkı verilmek istenmemesi olduğuna değinerek açıklamalarda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamı ve sevgilerini ileten MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Sayın genel başkanım Dr. Devlet Bahçeli'nin selam ve sevgilerini siz değerli Adanalı hemşerilerime iletiyorum. Allah sizden ve kendisinden razı olsun” dedi.
“Türkiye kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi”
Türkiye’nin önemi bir süreçten geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Mevlüt Karakaya “21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye bu kurulan yeni dünya düzeninde gerçekten iddia sahibi ülkelerin başında geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yenik sayıldık ve o dönemde kurulan dünya düzeninde bir etkimiz olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri, yeni dünya düzenini kurdular. Orada da bizim bir söz sahibi olmamız söz konusu olmadı. Soğuk savaş dönemi küresel küreselleşme dönemi. Ama bugün dünyaya baktığımızda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye, kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi” diye konuştu.
“Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerçekten demokrasi açısından bakıldığında diğer sistemlerle mukayese edilmeyecek ölçüdedir”
Türkiye ile ilgili bugün bizimle uğraşmalarının sebebi ve birçok konuda Türkiye'de sanki eksiklikler, yanlışlıklar varmış gibi lanse edilmesinin sebebinin yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'yi dışarı çıkarmak, diyen Karakaya , “Biliyorsunuz, Suriye'deki operasyonlar bizim bekamız, güvenliğimiz içindir. Bugün burada bizim misafirimiz olan dört milyona yakın Suriyelinin günü geldiğinde sağlık içerisinde selametle kendi topraklarında güven içinde yaşamalarını sağlamak, insanlık içindir. Tarihten ecdadımızdan bize kalan misyonun gereğidir. Dolayısıyla bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerçekten demokrasi açısından bakıldığında diğer sistemlerle mukayese edilmeyecek ölçüdedir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Karakaya, “Geçmişte sadece milletvekilini seçen Adanalılar, hükümeti ve Cumhurbaşkanını milletvekili üzerinden seçiyordu. Milletvekilini artık Fekeli seçiyor, Adanalı seçiyor, milletvekili hükümeti seçiyor. Cumhurbaşkanını seçiyor. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde önümüze gelen iki sandıkla Cumhurbaşkanını ve onun üzerinden hükümeti Fekeli, Adanalı doğrudan doğruya seçiyor. Milletvekilini de aynı şekilde. Dolayısıyla geçmişte Meclisteki temsil oranları yüzde ellilere kadar düşmüştü. Bu sistemle birlikte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil oranımız yüzde 97, 98 seviyelerinde. Hükümet doğrudan doğruya, halk tarafından seçilmekte. Bu sistem gerçekten dünya konjonktürün de içinde dikkate aldığımızda ülkemizin geleceği bekası, kalkınması için son derece önemli." ifadelerini de sözlerine ekledi.
"2023 geleceğimiz için çoluğunuz çocuğunuz için son derece önem arz ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Daha adil bir dünya mümkün” sözlerinin önemine değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Adanalılar, Fekeliler bunun farkında olduğuna inanıyoruz. Bizim misyonumuz çok daha farklı. Tarihten gelen bu coğrafyayı bize yapan ecdadın bize yüklediği, bıraktığı o misyon, bize gösterdiği o vizyon, o kızıl elma farklı bir olaydı. Bundan dolayıdır ki Devlet Bahçeli insanlığın huzura ihtiyacı var diyor. Cumhurbaşkanı insanlığın bütün alemin, bütün dünyanın bunu bir kitap haline getirip parti siyaset belgesi şekline dönüştürüyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'Daha adil bir dünya mümkündür'. Bunu kitap haline getiriyor ve yeni kurulacak dünya düzeninde iddia sahibi olduklarını ortaya koyuyor. İşte budur Cumhur İttifakı'nı da farklı kılan. Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesinde sela sesleri arasında siz Türk milleti kurdu. Allah hepinizden razı olsun. 2023 bu anlamda geleceğimiz için, çoluğunuz çocuğunuz için son derece önem arz ediyor ve bunun farkında bilincinde olduğunuzu da bugün bu alanda, bu sahada göstermenizden dolayı da son derece mutlu olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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