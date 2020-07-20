Adana yöresine ait yemek çeşitlerinden biridir. Yapılışı çok pratik olmasıyla misafirlerimize de hazırladığımız yemeklerimizdendir. Patlıcanlı, etli tavamızı yapmaya başlayalım.
Adana Tava Malzemeler;
- 1 kg patlıcan.
- 500 gr kuşbaşı et.
- 1 çay bardağı sıvı yağ.
- 2 adet domates.
- 2 adet soğan.
- 2 yeşil biber.
- 1 kırmızı biber.
- 3-4 tane sarımsak.
- 1 yemek kaşığı salça
- 1,5 tatlı kaşığı tuz.
- 1 tatlı kaşığı karabiber.
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
Adana Tava Yapılışı;
- Patlıcanları küp şeklinde kesip tuzlu su içinde bekletelim.
- Domates, biber ve sarımsağı da keselim.
- Tenceremize sıvı yağ koyalım; etleri içine katalım ve karıştıralım.
- Etler suyunu çektikten sonra salçayı ekleyin ve karıştırma devam edin.
- Domates, biber ve sarımsağı ilave edelim.
- Baharatları da ilave ederek karıştıralım.10 dk kadar pişirelim.
- Tavamıza yağ koyup, patlıcanları süzüp kızartalım. Biberlerimizi kızartalım.
- Tepsimize patlıcan ve biberleri koyalım. Üzerine etleri dökelim. 1,5 su bardağı su ekleyelim.
- Önceden ısıttığımız fırınımız da 180 derece de 30 dk. Pişirelim.
- Yemeğimiz servise hazırdır.
Adana Tava yemeğinin Püf Noktası;
- Kısık ateşte etlerin pişirilmesi.
- Patlıcanların tuzlu suda bekletilmesi.
- Su miktarına dikkat edilmesi.
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