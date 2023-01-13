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Adana'da kura heyecanı! TOKİ Adana kura çekilişinde son gün!

Adana TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Adana kura çekimi 13 Ocak günü sona eriyor. İşte, 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

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  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 10 Ocak Salı günü itibarıyla başlayan Adana TOKİ kura çekilişi 13 Ocak Cuma günü sona eriyor. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen Adana TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 13 Ocak Cuma TOKİ Adana kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

    TOKİ 5.etap kura takviminde yer alan illerin kura çekilişleri sürüyor. 2 Ocak'ta başlayan Ankara TOKİ kura çekimi 12 Ocak günü sona erdi. 10 OCak Salı günü başlayan TOKİ Adana kura çekimi 13 Ocak günü tamamlanacak.

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ ADANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    10-13 Ocak günlerinde gerçekleştirilecek olan TOKİ Adana kura çekimi sonrasında 6 bin 356 konutun hak sahibinin belirlenecek.

    ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Adana kura çekimi 10-13 Ocak 2023 günleri arasında gerçekleştiriliyor.

    Toplam 6.356 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    ADANA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    ADANA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ADANA KONUTLARI NEREDE?

    İmamoğlu: 500 konut

    Kozan: 500 konut

    Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

    Sarıçam: 800 konut

    Tufanbeyli: 156 konut

    Yumurtalık: 300 konut
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.
  • ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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