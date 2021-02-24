Giresunspor tutulmuyor... Yeşil-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Hüsamettin Tut, 34. dakikada Michal Nalepa, 52. dakikada Ibrahima Balde ve 90+2. dakikada Sergen Piçinciol kaydetti.
Karadeniz ekibi, Adana temsilcisi önünde aldığı 3 puanla üst üste elde ettiği galibiyet sayısını 12'ye yükseltti. Giresunspor, 12 karşılaşmada kalesinde sadece bir gol görürken, ligde son 16 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.
Ligde 53 puanla lider konumda bulunan Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmayı hedefliyor... Yeşil beyazlılar, Süper Lig'e yükselme adına önemli bir avantaj yakaladı.
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