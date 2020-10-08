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Adat Tanımı:

Adat, faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Doğru olan faiz fiyatı ile günlerin çarpışma işlemi sonucunda bulunan sayılara, numaralara veya rakamlara denir. Bu adat numarası faiz oranına göre sabit böleni ile bölünür ve faiz hesaplanmış olur.

Adat Örnek Anlatımı:

Adat numarasını bulmak için faiz oranı ile sabit bölen sayısı (yıl olarak borçlu hesaplarda 360 gün, alacaklı hesaplarda ise 365 gün olarak hesaplanır) yüz ile çarpılarak, faiz oranına da bölünerek bulunmuş olur. Genel olarak cari hesaplarda adat, doğru ve Hamburg metodu kullanılarak hesaplanır.

Adat Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: