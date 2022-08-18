"HİÇ BÖYLE AŞIK OLMAMIŞTIM"

Amerikalı spor menajeri Paul ile bir süredir birlikte olan şarkıcı, evlenmediklerini açıkladı. Adele, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" şeklinde konuştu.

Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Splash News, AP