Dünyaca ünlü yıldız Adele, verdiği kilolarla konuşulmaya devam ediyor. 45 kilo veren şarkıcı, önceki gün Beyonce ve Jay Z'nin Oscar party'sinde görüldü.
Yaşadığı büyük değişimle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Adele, son haliyle gündemde yerini aldı. 31 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles'taki partide Polonyalı televizyon sunucusu Kinga Rusin ile fotoğraf çekildi.
Adele ile verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Rusin, "Dün Beyonce ve Jay Z’nin özel partisinde Adele ile ayakkabılar hakkında konuştum. (Fotoğraftaki Adele muhtemelen 30 kilo verdikten sonra)" ifadelerini kullandı.
"ADELE ERİDİ"
Leopar desenli elbisesi ve ince beliyle dikkat çeken şarkıcı, son haliyle "Adele eridi" dedirtti.
31 yaşındaki yıldız, Simon Konecki ile 2016 yılında başlayan evliliğini geçtiğimiz yıl sona erdirdikten sonra hızla kilo kaybetmişti.
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