Adını Sen Koy Cuma günü 375.son bölümü ile ekranlara geldi. Bu kadar mücadeleden sonra, Ali ve Azize sonunda kavuşabilecekler midir? İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

ADINI SEN KOY 376. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adını Sen Koy'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Adını Sen Koy'un 376. yeni bölüm fragmanı...

ADINI SEN KOY 375. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Her şeyi bildiğimizi sanar; ama hiçbir şey anlamayız. Azize’nin suçu kabul etmesi Oğuz’u şaşırtır. İyi de bu kadın suçu üstlenerek ne yapmaya çalışmaktadır?

Jülide Azize’nin başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Oğuz’dan Azize’yi geri getirmesini ister. Peki Azize geri gelecek midir? Oğuz ön yargısının bedelini canı yanarak ödeyecektir. Kılıç kendi tuzağına düştüğünde, Azize’den yakasını kurtarması kolay olmaz. Bu kadar mücadeleden sonra, Ali ve Azize sonunda kavuşabilecekler midir?

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