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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'a bir köye kuduz karantinası! | Son dakika haberleri

        Adıyaman'a bir köye kuduz karantinası

        Adıyaman'da 7 yaşındaki bir çocuğa saldıran sahipsiz köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesinin ardından, olayın yaşandığı Toklu köyü karantinaya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:10
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        Adıyaman'a bir köye kuduz karantinası
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı.

        AA'da yer alan habere göre Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet U.'ya 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

        Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

        7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

        Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

        Okuldan dönen Ahmet U., 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

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