Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adıyaman'da 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu

        Adıyaman'da 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesi kırsalında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhbar üzerine ortaya çıktı... 1800 yıllık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine Yukarı Söğütlü köyü kırsalında inceleme başlattı.

        Çalışmalarda milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odasına rastladı.

        Odanın tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

        "ADIYAMAN'DA İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ NİTELİKTE BİR YAPI"

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezar odasının sarp ve kayalık bir alanda bulunduğunu söyledi.

        Bölgede yaptıkları ilk incelemede en az 5 odalı mezarın izine rastladıklarını belirten Alkan, ortaya çıkardıkları oda mezarın kubbeli olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Alkan şunları kaydetti:

        "Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor."

        YABAN KEÇİSİ BAŞI KABARTMASI BULUNUYOR

        Alkan, bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Prömiyerde korkulan anlar

        Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konserinde solist  rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

        #kubbeli mezar odası
        #Adıyaman
        #Besni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları