AA

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

" Adıyaman genelinde hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kadir Gecesi günü, Ramazan Bayramı arifesi ve bayram günlerinde tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi için mezarlık ziyaretlerinin ertelenmesinin sağlanması,

Karapınar Mahallesi Girik Küme Evleri'nde bulunan apartmanda ikamet

eden ailede iki ve üzeri kişinin Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşadıkları apartmanda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi."

MANİSA'DA İKİ APARTMANA KARANTİNA

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe ve Şehitler mahallelerinde bulunan iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerine bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.