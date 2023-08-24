Adıyaman'da kayıp 2 çocuk babası aranıyor

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arkadaşları ile buluşacağını söyleyip, evden çıktıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk babası Ferdi Karatepe için ekipler arama çalışması başlattı.

Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde oturan Ferdi Karatepe, 23 Ağustos'ta arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip, evden çıktı. Dolmuş şoförlüğü yapan Karatepe bir daha haber alınamadı. Yakınları, Karatepe için kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Ferdi Karatepe için arama çalışması başlattı.

Ferdi Karatepe'nin kuzeni Murat Alparslan, "Ferdi, dolmuş şoförlüğü yapıyordu. Çarşamba günü, akşam saatlerinde gezmeye çıkıyorum diye evden ayrıldı. Ancak bir daha dönmedi. Akşam eve dönmeyince durumu güvenlik güçlerine bildirdik. Fakat hala ulaşamadık. Bütün akrabalarımız ile Ferdi´yi arıyoruz. Ailesi perişan durumda, bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2023-08-24 13:29:09