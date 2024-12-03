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        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' istendi

        ADIYAMAN'da6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 5'inci duruşması başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:00
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        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' istendi
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        ADIYAMAN'da6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 5'inci duruşması başladı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer alırken, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt ile tutuksuz sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

        2 SANIĞA TAHLİYE

        Mahkeme heyeti nisan ayında, tutukluluk incelemesinde otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi. 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı ve 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşması için depremde ölenlerin yakınları adliyeye geldi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da duruşmaya katıldı.

        'EN ÖNEMLİSİ BİR BABA OLARAK BULUNMAKTAYIM'

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik, beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bizi her zaman büyük bir coşkuyla misafirperver Adıyaman halkı karşılıyor, o yüzden kendilerine halkım adına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün 5’inci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak evlatlarımızı yitirdik, çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Burada başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Ana muhalefet başkanı hem başkan olarak hem baba olarak yine bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, halkımız bir bütünlük içerisinde mahkeme salonunda mahkemenin dikkatli bir şekilde kararını izleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvencimiz sonsuzdur ama burada halkımın hakkını, hukukunu korumak için burada bulunmaktayız ve evlatlarımıza, çocuklarımıza mezar olan İsias Otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Bizim inancımız bu oteli yaparken suç işleyenler mahkeme huzurunda gerekli cezayı alana kadar bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve bu davalarımız inancımız odur ki; en iyi şekilde sonuçlanacak. Ve artık bu davalar gibi başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacak diye düşünüyorum. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak bu davanın peşindeyiz" dedi.

        'BİLİRKİŞİ RAPORU, ADALET ARAYIŞIMIZA GÜÇLÜ BİR TEMEL SUNMAKTADIR'

        Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise mahkemeye sunulan raporların ihmali belgelediğini anlatarak, "Son çıkan bilirkişi raporu, İsias davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor, İsias Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinin aralıklarının yetersizliğine, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine, iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine, belgelerde yapılan usulsüzlükler ve daha sayamadığımız birçok konu raporda bilimsel olarak ortaya konulmuştur" diye konuştu.

        MÜTAALA AÇIKLANDI

        Öte yandan savcı, duruşmada mütalaasını sundu ve sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca inşaat mühendisi ve mimar olan 4 sanığın meslekten menedilmesi gerektiğini belirtildi. Savcı, sanıkların tutuklu bulundukları sürelerin alacakları cezalardan düşürülmesini de mütalaasına ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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