        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 17.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:53
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

