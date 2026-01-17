Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Şehirleri yeniden kurup, yeni hayatlara vesile olması için elimizden gelen gayretleri gösterirken, dünyanın bir başka tarafında da çok mağdur olan ülkeleri de görüyoruz" dedi.



Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde inşa edilen, köy tipi afet konutlarını gezdi.



Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin her zaman her yerde vatandaşın yanında olduğunu söyledi.



Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Yardımcısı Aydın, şunları söyledi:



"Biz burada bir inşa ve ihya faaliyeti yapıyoruz. Şehirleri yeniden kurup, yeni hayatlara vesile olması için elimizden gelen gayretleri gösterirken, dünyanın bir başka tarafında da çok mağdur olan ülkeleri de görüyoruz. Maalesef güçlünün haklı olduğu bir adil olmayan bir dünya düzeni oluşmuş. Bu düzen içerisinde Türkiye olarak gücümüzü birleştirerek, terörsüz Türkiye ile birlikte hem bölgesel hem de küresel bir aktör olarak buna devam etmeye çalışıyoruz."



Aydın, daha sonra Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına katıldı.

