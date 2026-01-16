Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

        Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:39
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bağbaşı köy kırsalında gezintiye çıkan Y.D. (24) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler halat yardımıyla Y.D'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Y.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

