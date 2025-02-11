Ambulans kara saplandı, iş makineleriyle yol açılarak hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde doğum sancıları tutan kadını hastaneye götürmek için yola çıkan ambulans kara saplandı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde doğum sancıları tutan kadını hastaneye götürmek için yola çıkan ambulans kara saplandı. Ekipler iş makinesiyle yolu açıp, kadının hastaneye ulaşmasını sağladı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde doğum sancıları tutan hamile kadının yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Hamile kadını ambulansa alan sağlık ekibi, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıktı. Ancak, yoğun yağışın olduğu bölgede ambulans kara saplandı. Durumdan haberdar olan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatıyla Özel İdare ekipleri iş makineleriyle bölgeye giderek yolu açarak ambulansa ulaştı. Kurtarılan ambulans, hamile kadını Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.