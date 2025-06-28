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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:35
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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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        ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Samsat kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışanlar çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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