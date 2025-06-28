Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Samsat kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışanlar çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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