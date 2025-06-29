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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:35
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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

        Hasan Tütün Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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