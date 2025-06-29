Adıyaman'da evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Hasan Tütün Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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