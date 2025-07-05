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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (3)

        ADIYAMANBELEDİYESİ'NDE ARAMAAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:54
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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (3)
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        ADIYAMANBELEDİYESİ'NDE ARAMA

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürülen Tutdere'nin başkanlığını yaptığı Adıyaman Belediyesi'nde de polis ekipleri tarafından arama başlatıldı. Belediyedeki arama sürerken, polis ekipleri bina çevresinde de geniş önlem aldı. Belediye binasına girişlere izin verilmezken, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da gözaltına alındığı operasyon haberinin ardından CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da bina önüne geldi. Yıldırım ile partililerin belediye önünde bekleyişi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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