Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (3)

ADIYAMANBELEDİYESİ'NDE ARAMA

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürülen Tutdere'nin başkanlığını yaptığı Adıyaman Belediyesi'nde de polis ekipleri tarafından arama başlatıldı. Belediyedeki arama sürerken, polis ekipleri bina çevresinde de geniş önlem aldı. Belediye binasına girişlere izin verilmezken, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da gözaltına alındığı operasyon haberinin ardından CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da bina önüne geldi. Yıldırım ile partililerin belediye önünde bekleyişi sürüyor.