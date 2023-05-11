Depremde tamamına yakını yıkılan köyü yeni yerinde hayırseverler inşa edecek

ADIYAMAN (AA) - İLYAS GÜN - MUSTAFA ÇAVUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 37 hanesinden 30'u yıkılan Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyü, 3 hayırsever iş insanı tarafından yeniden inşa ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde Gerger ilçesine bağlı 37 haneli Beybostan köyünün 30 hanesi ile okulu ve camisi yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD teknik ekipleri, yaptıkları zemin etütlerinin ardından köyün yeni yerleşime uygun olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 1 kilometre uzaktaki yeni alana köyün kurulması için çalışmalara başlandı.

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı'nın girişimleri sonucu 3 hayırsever iş insanı, 60 dönümlük Hazine arazisine 30 ev ile köy okulu ve camisinin yapımını üstlendi.

Altyapısını Gerger Kaymakamlığının üstlendiği yeni köy evlerinin 2 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, Beybostan köyünde depremde 30 hanenin yıkıldığını söyledi.

Köy içlerinde yarıkların oluştuğuna işaret eden Saygılı, şöyle konuştu:

"Köyün içinde büyük fay yarıkları oluştuğundan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve AFAD ile yeni bir köy kurma girişiminde bulunduk. İstanbul'dan gelen 3 iş adamımız, köyün yeniden kurulmasında büyük rol oynadılar. Kendileri köyün kurulmasını tamamen üstlenmiş durumdalar. Şu an burada 30 konut yapacaklar. Köy camisi ve okulu da köyümüze kazandıracaklar. Tabii bu bizim için çok önemli bir şey."

Saygılı, Beybostan köyünde tarım ve hayvancılık yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Köyümüz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yer. İş adamlarımız özellikle bu konu üzerinde durdular. Tarımın, hayvancılığın aktif olduğu yerde köy yapmak istediklerini söylediler. Biz de Beybostan köyümüzde tarım ve hayvancılığın sekteye uğramaması için kendilerini bu alana yönlendirdik çünkü bu köyde ciddi derecede badem bahçelerimiz, üzüm bağlarımız, incir ve nar bahçelerimiz bulunmakta. Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta da ciddi oranda bir hayvan sayımız mevcut. Tabii bu sektörün buradan dağılmaması, köylünün başka bir yerlere göç etmemesi için iş adamlarımızın da desteğiyle burada yeni bir köy oluşturuyoruz."

Yapılacak evlerin 100-110 metrekare, 3+1 şeklinde tasarlandığını belirten Saygılı, "Altyapısı bizim Gerger Kaymakamlığımız tarafından yapılıyor. Su, kanalizasyon ve elektrik tesisatları bizim tarafımızdan çekilecek. Köyümüzde hayırsever iş adamlarımız evlerimizi 2 ay gibi kısa bir sürede teslim etmeyi planlıyorlar. Mümkün mertebe biz de ona göre hızlı bir şekilde zemin düzlemesi yapıyoruz. Temellerimiz kazılacak ve önümüzdeki hafta içerisinde 30 evin inşaatlarına başlanacak." diye konuştu.

- Çelik yapıdan evler

Proje sorumlusu Erkan Kutlu, köyün deprem bölgesinde olması nedeniyle yeni evleri çelik yapıdan dayanıklı olarak inşa edecekleri bildirdi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Arslan da 6 Şubat'taki depremlerde 37 hanelik köyde 30 hanenin yıkıldığını dile getirerek, "Kaymakamımız Ömer Saygılı'nın girişimleri sonucunda 3 iş insanının köyümüzü yeniden inşa ederek bize teslim edeceğini öğrendik. Evler için köylülerimiz herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ayrıca köy cami ve okulunu da hayırsever vatandaşlarımız yapacak. Kaymakamımızdan ve iş adamlarından Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Köy sakini İsmet Çelik ise depremde evlerinin tamamen yıkıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz köyde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Ekonomik olarak yeniden ev yapmaya imkanımız yoktu. Allah razı olsun 3 iş adamının köyümüzün 1 kilometre uzağına yeniden köyümüzü yapıyor. Projede görsellerindeki evleri gördük ve beğendik, herkese çok teşekkür ederiz."

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