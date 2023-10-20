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        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:58
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        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

        Kazı alanında jeneratör, hilti, matkap, spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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