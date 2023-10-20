Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:58
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında jeneratör, hilti, matkap, spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.