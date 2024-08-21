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        Adıyaman'a gelin gelen Çinli Ma Fang için yöresel düğün yapıldı

        Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:48
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        Adıyaman'a gelin gelen Çinli Ma Fang için yöresel düğün yapıldı
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        Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

        Çin'de dayısının restoranında garson olarak çalışan Avcı, iş yerinde çalışma arkadaşı olan Fang ile 7 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

        Adıyaman'a gelen Fang ile Avcı, kent merkezinde bir işletmede geleneklere göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

        Avcı, düğün töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıllık arkadaşlığının ardından evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

        Bir yıl nişanlılığın ardından Türkiye'de geleneklerine göre düğün yaptıklarını belirten Avcı, "Eşimle 2017 yılında dayımın restoranında çalıştığımız esnada tanıştık. Her geçen gün sevgi bağı oluştu, birbirimizi sevmeye başladık. Onun ailesi ile tanışmaya gittim bir süre sonra nişan yaptık. Bir sene boyunca nişanlı kaldık, 2024 yılında Türkiye ye gelip düğünümüzü yaptık." dedi.

        Ma Fang ise Türk kültürünü bildiğini ve eşiyle mutlu bir hayat süreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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