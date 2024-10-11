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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:25
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda buluşturan, teröristlerin cenazeleri için tören ve anma etkinlikleri düzenleyen, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) Adıyaman Şubesi kurucularından olan Ş.Y. gözaltına alındı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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