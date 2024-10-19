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        Adıyaman'da 4-6 yaş Kur'an kursu dualarla açıldı

        Adıyaman'da hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:59
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        Adıyaman'da 4-6 yaş Kur'an kursu dualarla açıldı
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        Adıyaman'da hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı.

        İl Müftülüğü koordinesinde Hastane Camii zemin katında hayırsever Mehmet Ali Yıldırım ve Mehmet Almaz tarafından yaptırılan, Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an kursu yapılan duaların ardından hizmete açıldı.

        Müftü Mevlüt Haliloğlu burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin manevi değerleri öğrenmesinin önemini anlattı.

        Hayırseverlere teşekkür eden Haliloğlu, "Çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren manevi değerlerle tanışması onların hem ahlaki hem dini eğitimlerinde sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. 4-6 yaş Kur'an kursları çocuklarımızın hayatlarının ilk yıllarında sevgiyle, şefkatle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine olanak tanıyor. Bu kursun yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere müftülüğümüz çalışanlarına ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Törene, müftü yardımcıları, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenci velileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Açılış sonrası Müftü Haliloğlu hayırseverlere plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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