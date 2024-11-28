Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 06 DFL 402 plakalı kamyonet, Karapınar Caddesinde E.B. idaresindeki 02 AFC 946 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki E.B. ve Ş.E. yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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