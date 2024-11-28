Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 06 DFL 402 plakalı kamyonet, Karapınar Caddesinde E.B. idaresindeki 02 AFC 946 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki E.B. ve Ş.E. yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da alternatif olarak yetiştirilen marulda hasat başladı
        Adıyaman'da alternatif olarak yetiştirilen marulda hasat başladı
        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çelikhan'a mevsimin ilk karı düştü
        Çelikhan'a mevsimin ilk karı düştü
        Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı