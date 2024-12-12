Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kahta-Siverek kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Tayyip İnan'dan (38) haber alamayan ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin akaryakıt istasyonundaki bir odada bulduğu İnan’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

        Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnan, burada yaşamını yitirdi.

        Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu
        Adıyaman'da bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu