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        Adıyaman'da asayiş denetimi yapıldı

        Adıyaman'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:17
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        Adıyaman'da asayiş denetimi yapıldı
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        Adıyaman'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, 65 iş yeri, 7 günü birlik ev ve 582 aracı denetledi.

        Uygulamada, 3 bin 679 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan 35 araca 196 bin 916 lira idari para cezası ile kapalı alanda sigara içen 21 kişiye 20 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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