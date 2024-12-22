Adıyaman'da asayiş denetimi yapıldı
Adıyaman'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, 65 iş yeri, 7 günü birlik ev ve 582 aracı denetledi.
Uygulamada, 3 bin 679 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Öte yandan 35 araca 196 bin 916 lira idari para cezası ile kapalı alanda sigara içen 21 kişiye 20 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.
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