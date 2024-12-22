Adıyaman'da asayiş denetimi yapıldı

Öte yandan 35 araca 196 bin 916 lira idari para cezası ile kapalı alanda sigara içen 21 kişiye 20 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda ekipler, 65 iş yeri, 7 günü birlik ev ve 582 aracı denetledi.

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