Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 02 ADM 943 plakalı hafriyat kamyonu, Ahmet Hoca Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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