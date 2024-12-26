Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki 80 BD 564 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarında M.A. idaresindeki 02 AAZ 096 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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