Adıyaman'da üzerine duvar devrilen işçi yaralandı
Adıyaman'da üzerine duvar devrilen işçi yaralandı.
Adıyaman'da üzerine duvar devrilen işçi yaralandı.
Ulucami Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın güçlendirme çalışmasında çalışan Ş.A. demir kestiği sırada üzerine duvar devrildi.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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