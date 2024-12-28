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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki araç sayısının 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını belirterek, "Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:38
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışında konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki araç sayısının 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını belirterek, "Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihiyle sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını, kentin "bereketli Hilal"in kuzeydeki incisi gibi olduğunu dile getiren Uraloğlu, tarihin her döneminde kadim ticaret yollarının kavşağındaki ilin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı önem verdiklerini söyledi.

        2002'den bu yana Adıyaman'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 29 milyar 320 milyon lira yatırım yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, kenti bir taraftan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin'e, bir taraftan Malatya ve Elazığ'a, diğer taraftan Şanlıurfa'ya bölünmüş yollarla bağladıklarını kaydetti.

        - Yıllık 953 milyon lira tasarruf edilecek

        Uraloğlu, 9 kara yolu projesinin devam ettiğini bildirerek, "Bu noktada Adıyaman'ı Diyarbakır'a, Güneydoğu'yu da İç Anadolu Bölgesi'ne bağlaması bakımından büyük önem arz eden Kahta-Narince-Siverek yolu hem Adıyaman'ın geçmişinin izlerine hem de aydınlık geleceğine uzanan bir yol olmuştur." dedi.

        Yolu toplam 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerinden bahseden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

        "Güzergahımızda Türkiye'nin en büyük eğik askılı asma köprüleri arasında yer alan Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün de Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üst geçit köprüsünü de tamamlayarak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahta-Narince-Siverek yolunun tamamlanmasıyla mevcut yoldaki heyelanlı kesimleri terk ederek güzergahtaki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak, tüm sürücülerimiz için çok daha konforlu seyahat imkanı sunacağız. Mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet veren güzergahı 11,2 kilometre, seyahat süresini 30 dakika kısaltarak, 55 dakikadan 25 dakikaya düşürüyoruz. Böylece yolumuzla zamandan 706 milyon, akaryakıttan 247 milyon olmak üzere yıllık 953 milyon lira tasarruf ediyoruz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca, güzergah üzerinde turizm açısından önem arz eden dünyanın 7. harikası Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, eski Tahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti, Karakuş Tepesi gibi tarihi yerlere de hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacağız."

        - Ortalama seyahat hızı saatte 90 kilometreye çıktı

        Bakan Uraloğlu, ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü ulaşım altyapısı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir." sözleriyle çizdiği vizyon ışığında inşa ettikleri her yeni yol, köprü, tünel, havalimanı ve demir yolu gibi ulaşım yatırımlarıyla ülkenin, üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırarak yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduklarını belirtti.

        Türkiye'de 2002'de toplam araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometre, ortalama seyahat süresinin ise saatte 40 kilometre olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002'de 1714 kilometre olan otoyol ağımızı da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nu bitirerek 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Köprüsü'nün yanı sıra Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu gibi mega kara yolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 789 kilometreye, 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 794 kilometreye çıkardık."

        Adıyaman'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan Siverek-Kahta kara yolunun 1992'de sular altında kalmasının ardından Fırat Nehri'nin ayırdığı iki yakayı bir araya getiren ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Boğaz Köprüsü" olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü inşa ettiklerini, 2015'te hizmete başladığı günden bu yana buradan 5 milyon 780 bin aracın geçtiği bilgisini veren Uraloğlu, "Adıyaman'ın gelişimi, depremin izlerinin tamamen silinmesi ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman için çalışıyoruz. İnsanlık tarihin ilk adımlarının atıldığı bu topraklar, geleceğin yol haritasını çizmeye devam edecek. Bu düşüncelerle açılışı yapılan yol kesimini başarıyla tamamlayan ve projeyi bu aşamaya getiren tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

        - "Depremin yaralarını hep beraber saracağız"

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise 22 yıllık iktidarları döneminde Adıyaman'a, Kahta'ya çok önemli eserler kazandırdıklarını, bölgeyi ve ülkeyi bölünmüş yollarla, demir ağlarla, hastanelerle, havaalanlarıyla, köprülerle donattıklarını söyledi.

        AK Parti'nin siyasetin merkezine insanı koyduğunu, siyaseti hizmet ve eser için yapan zihniyete sahip olduklarını vurgulayan Şahin, hizmet siyasetini bundan sonra da çok güçlü şekilde sürdürmeye hep birlikte devam edeceklerini kaydetti.

        Ülke yönetimini devraldıkları noktadan bugün çok daha ileri taşımış olmanın onurunu, gururunu yaşadıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, diğer kabine üyelerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bakan yardımcılarımıza şükranız. İnşallah bu hizmet siyasetini bundan sonra da çok güçlü şekilde devam ettireceğiz. Yol demek, hizmet demek, insanları birbirine kavuşturmak, birbirine ulaştırmak, mesafeleri kısaltmak, gönüller arasındaki mesafeleri kısaltmak demek. Bir yerde yol varsa hizmet, imkan, fırsat vardır. Bu düsturla çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdüreceğiz. Depremin yaralarını hep beraber saracağız ve şehrimizi, bölgemizi daha ilerilere taşıyacağız. Açılışını yapmakta olduğumuz bu güzel eserin hayırlı olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından yolun açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile protokol üyeleri katıldı.

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