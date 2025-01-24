Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Örenli Mahallesi'ndeki K13 konteyner kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin M.M. ve H.G. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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