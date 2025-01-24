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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:49
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Örenli Mahallesi'ndeki K13 konteyner kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin M.M. ve H.G. olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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