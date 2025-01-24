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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:39
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.A. yönetimindeki 02 ACT 603 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi çevre yolunda, F.O. idaresindeki 02 AEM 808 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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