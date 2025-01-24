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        Adıyaman'da 2 polisi şehit eden sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde ateş açarak 2 meslektaşını şehit eden sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:13
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        Adıyaman'da 2 polisi şehit eden sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde ateş açarak 2 meslektaşını şehit eden sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Süleyman Uğur Şahin, SEGBİS'ten katıldı.

        Karardan önce söz verilen sanık, pişman olduğunu ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığa 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

        - Olay

        27 Nisan 2024'te Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki polis müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Şahin, yaralanarak etkisiz hale getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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