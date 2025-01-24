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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:38
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

        Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, Karapınar Mahallesi'ndeki bir markette karşılaştı.

        Tartışma sonrası yaşanan silahlı kavgada S.S. yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E, F.E, M.M.Y, S.S, U.Y, C.C. ve A.K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, kavga, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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