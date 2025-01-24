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        Adıyaman'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı

        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin ve Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:38
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        Adıyaman'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı
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        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin ve Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ersin, Türkiye'nin huzuru adlı toplantının 52'incisinin Adıyaman'da yapıldığını belirterek şunları söyledi:

        "Türkiye'nin huzuru başlığı adı altında milli birlik, milli kardeşlik diyerek çıktığımız yolda bugün 52. toplantımızı Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. Biz sizlerle kardeşten öte canız, biriz ve tarih boyunca bütünleşmişiz. Sizin derdinizle dertlenmek, hemhal olmak ve sizlerden gelecek değerli öngörüleri almak için buradayız. Teşrif ettiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık. Dertlerimiz, sorunlarımız ortak ve biz bunları beraber sonuca ulaştıracağız. Katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

        Vali Yardımcısı Tığlı ise Adıyaman'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, kent halkının dil, din, ırk ayrımı yapılmadan birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşadığını söyledi.

        Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

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        Galeri

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