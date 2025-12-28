Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M. K. idaresindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sedef Erdoğan'a (60) çarptı.
İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
