        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 20:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 20:46
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        M. K. idaresindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sedef Erdoğan'a (60) çarptı.

        İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

