Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK tüm unsurlarıyla birlikte sadece Türkiye'deki değil, Irak, Suriye ve İran'daki de nerede varsa silahlarını bırakacak​​​​​​​." dedi

Partisinin il kongresi için Adıyaman'a gelen Destici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) konferans salonunda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'de terörle mücadelede ekonomik açıdan büyük kaynaklar harcandığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye, terörle mücadele kapsamında bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde harcama yapmıştır. Bu rakamın ne anlama geldiğini iyi kavramamız gerekiyor. Devletimiz, depremin ardından yaklaşık 100 milyar dolar harcadı. Terörle mücadeleye harcanan para ise bunun 20 katıdır. Bu kaynakların savunma sanayi, gıda, enerji ve sağlık alanlarına aktarılması halinde Türkiye’nin bugün cari fazla veren, borçlu değil alacaklı bir ülke konumunda olacaktır."

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, "PKK tüm unsurlarıyla birlikte sadece Türkiye'deki değil, Irak, Suriye ve İran'daki de nerede varsa silahlarını bırakacak. Yine tüm unsurlarıyla birlikte Türkiye, İran, Irak, Suriye hatta Avrupa'dakiler de kendini feshedecek demokratik bir dönemden geçecek." dedi.