Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK tüm unsurlarıyla birlikte sadece Türkiye'deki değil, Irak, Suriye ve İran'daki de nerede varsa silahlarını bırakacak​​​​​​​." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:52 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK tüm unsurlarıyla birlikte sadece Türkiye'deki değil, Irak, Suriye ve İran'daki de nerede varsa silahlarını bırakacak​​​​​​​." dedi

        Partisinin il kongresi için Adıyaman'a gelen Destici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) konferans salonunda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

        Türkiye'de terörle mücadelede ekonomik açıdan büyük kaynaklar harcandığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

        "Türkiye, terörle mücadele kapsamında bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde harcama yapmıştır. Bu rakamın ne anlama geldiğini iyi kavramamız gerekiyor. Devletimiz, depremin ardından yaklaşık 100 milyar dolar harcadı. Terörle mücadeleye harcanan para ise bunun 20 katıdır. Bu kaynakların savunma sanayi, gıda, enerji ve sağlık alanlarına aktarılması halinde Türkiye’nin bugün cari fazla veren, borçlu değil alacaklı bir ülke konumunda olacaktır."

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, "PKK tüm unsurlarıyla birlikte sadece Türkiye'deki değil, Irak, Suriye ve İran'daki de nerede varsa silahlarını bırakacak. Yine tüm unsurlarıyla birlikte Türkiye, İran, Irak, Suriye hatta Avrupa'dakiler de kendini feshedecek demokratik bir dönemden geçecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Alkayış'tan üniversiteli gençlere mesaj
        Alkayış'tan üniversiteli gençlere mesaj
        Gölbaşı'nda, sular dondu
        Gölbaşı'nda, sular dondu
        Bakan Yardımcısı Aydın: "İsrail istikrarsızlıktan besleniyor, terörsüz Türk...
        Bakan Yardımcısı Aydın: "İsrail istikrarsızlıktan besleniyor, terörsüz Türk...
        Çelikhan beyaza büründü
        Çelikhan beyaza büründü
        Sincik'te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
        Sincik'te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü