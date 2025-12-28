Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:15
        Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.B. idaresindeki 06 FC 3391 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında D.M. idaresindeki CB 2471 MA yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

