Adıyaman'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
A.B. idaresindeki 06 FC 3391 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında D.M. idaresindeki CB 2471 MA yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
