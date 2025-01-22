Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.D. yönetimindeki 02 ADH 582 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Dardağan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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