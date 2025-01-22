Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Dörtyol köyü yakınlarında seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 02 AL 463 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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