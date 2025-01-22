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        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:05
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        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Dörtyol köyü yakınlarında seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 02 AL 463 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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