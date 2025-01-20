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        Adıyaman'da üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı

        Adıyaman'ınBesni ilçesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 16 üreticiye süt soğutma tankı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:57
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        Adıyaman'da üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
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        Adıyaman'ınBesni ilçesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 16 üreticiye süt soğutma tankı dağıtıldı.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Adıyaman ilinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, Besni ilçesinde üreticilere 13 adet 250 litre kapasiteli, 3 adet de bin litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

        Dağıtım törenine katılan Kaymakam Çağlar Partal ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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