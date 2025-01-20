Adıyaman'da minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.T'nin kullandığı 02 AFE 985 plakalı minibüs, Besni-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde, İ.E. idaresindeki 02 ADA 2015 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsüyle yanında bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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