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        Adıyaman'da minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:20
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        Adıyaman'da minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.T'nin kullandığı 02 AFE 985 plakalı minibüs, Besni-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde, İ.E. idaresindeki 02 ADA 2015 plakalı pikapla çarpıştı.

        Kazada pikap sürücüsüyle yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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