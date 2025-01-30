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        Adıyaman'da depremlerde ağır hasar alan Hz. Ali Camisi yeniden inşa edilecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:38
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        Adıyaman'da depremlerde ağır hasar alan Hz. Ali Camisi yeniden inşa edilecek
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği (TDV) yapılacak olan caminin temeli yapılan dualarla atıldı.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu törende yaptığı konuşmada deprem sonrası kent genelinde yapılan ve inşası biten 24 camii olduğunu, söyledi.

        Temel atma törenine İl Müftü Yardımcıları, Mehmet Fehmi Sevil ve Hilmi Benli ile Şube Müdürü Ramazan Karataş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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