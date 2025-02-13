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        Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

        Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:30
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        Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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