Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı
Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı.
Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında çarşamba pazarı esnaflarını dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.
Ekipler, pazarcı esnafını güncel dolandırıcılık olayları, hırsızlık ve sahte para konularında broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.
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