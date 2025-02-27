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        Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı

        Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:28
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        Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı
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        Adıyaman'da polis ekipleri esnafı dolandırıcılara karşı uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında çarşamba pazarı esnaflarını dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.

        Ekipler, pazarcı esnafını güncel dolandırıcılık olayları, hırsızlık ve sahte para konularında broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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