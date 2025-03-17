Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.