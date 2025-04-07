Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı öğle saatlerinde de hissedilmeye devam ediliyor.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ayrıca, park halindeki araçların üzeri de tozla kaplandı.
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